La cuestión de si una estatua de Cecil Rhodes debería ser derribada ha estado enfureciendo Gran Bretaña en las últimas semanas, impulsada por las protestas por la muerte de George Floyd que han barrido el mundo. No soy un fanático de las personas que derriban estatuas, no porque necesariamente me gusten estas figuras, sino porque destruir una estatua no cambia la historia, y la gente no debe olvidar.