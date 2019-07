Imbroda (PP) pide la dimisión del presidente de Melilla (Cs) y exige la intervención de Albert Rivera

El ex presidente de Melilla y senador del PP Juan José Imbroda ha solicitado este viernes la dimisión del actual presidente melillense, Eduardo de Castro (Ciudadanos), después de conocer el auto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde se admite que el diputado naranja no se postuló a la Presidencia en el Pleno de investidura, por lo que no cumplió con un requisito imprescindible para acceder al cargo, aunque también recoge que el recurso se presentó fuera de plazo.