Las imágenes finalistas de los 'Wildlife Photographer of the Year' 2021  

El concurso 'Wildlife Photographer of the Year' es la plataforma del Museo de Historia Natural de Londres para celebrar lo mejor en fotografía de naturaleza del mundo. Para su edición número 57, más de 50.000 fotografías fueron inscritas al concurso por fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo. Si bien los ganadores no se anunciarán hasta octubre, el concurso ha publicado una selección de imágenes altamente recomendadas para mostrarnos lo reñida que será la competencia