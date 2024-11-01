Una imagen satelital muestra humo y fuego en las instalaciones de Abqaiq de Saudi Aramco. [ENG]

Nuevas imágenes satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial Europea mostraron grandes columnas de humo negro y denso que se elevaban desde la planta de procesamiento de petróleo de Abqaiq de Saudi Aramco el miércoles, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y tras informes previos de un ataque iraní. Según el informe, la imagen fue tomada el 8 de abril alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local, o las 3:00 de la madrugada, hora del este.
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En el informe se describía el oleoducto Este-Oeste como una de las dos rutas de salida de la región que evitan el estrecho de Ormuz.
Debido a que la guerra en Irán ha provocado importantes trastornos comerciales, el oleoducto se ha convertido en una parte crucial del comercio de exportación de petróleo de Arabia Saudita desde el cierre efectivo del oleoducto de Ormuz.
Esta ruta transporta crudo a través del país, conectando… » ver todo el comentario
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Es imposible que ocurra esto
Porque ¿Cómo va a atacar Irán a su aliado de los BRICS?