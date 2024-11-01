Una imagen satelital muestra humo y fuego en las instalaciones de Abqaiq de Saudi Aramco. [ENG]

Nuevas imágenes satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial Europea mostraron grandes columnas de humo negro y denso que se elevaban desde la planta de procesamiento de petróleo de Abqaiq de Saudi Aramco el miércoles, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y tras informes previos de un ataque iraní. Según el informe, la imagen fue tomada el 8 de abril alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local, o las 3:00 de la madrugada, hora del este.