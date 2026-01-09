·
8
meneos
106
clics
La imagen de las protestas en Irán: Fotografías de mujeres prendiendo un cigarrillo con la imagen del líder supremo, Ali Jamenei
Se hacen virales las imágenes de mujeres prendiendo un cigarrillo con la imagen en llamas del líder supremo, Ali Jamenei.
etiquetas
iran
manifestaciones
actualidad
10 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#1
YSiguesLeyendo
adivinais con la foto de quién es delito hacer lo mismo en Españita? pues eso, menos aplaudir a las iraníes y más hacer lo mismo acá
4
#8
maspipinobreve
#1
El día que el rey te corte la cabeza por tu comentario yo... me dará igual, que te voy a decir. Pero por esas valientes, levanto mi copa.
0
#9
Druhftgckgtki
#8
aquí somos más civilizados solo les matemos en la cárcel. Donde va a parar
0
#3
plutanasio
Mujeres iraníes al servicio de la CIA y el Mossad. Esto es propaganda imperialista.
1
#5
Yoryo
Joder el trabajo que tiene la IA últimamente en los medios de "adiestramiento" de occidente
0
#7
Macnulti_reencarnado
Lamentablemente, lo más seguro es que en unas semanas estas valientes mujeres hayan sido asesinadas por los ayatolás follacabras.
0
#2
Natxelas_V
Y aquí riéndole las gracias al Islam.
0
#4
Yoryo
#2
¿Te gusta intervenir en otros países?
Aquí les ríes las gracias a los abusadores sexuales de niños, esos que te hacían mirar debajo de la sotana
Antes de cuestionar a otros mírate el ombligo y soluciona activamente lo que pasa en tu casa.
1
#6
Natxelas_V
#4
Soy ateo. Por mi se pueden ir todas las religiones atpc.
0
#10
millanin
#2
Que estemos en contra de tus majaras no significa que apoyemos a estos otros.
0
