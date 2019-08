La imagen que demuestra que en las bodas ajenas es mejor no hacer fotos con el móvil

A la chica con el iPhone ... No solo arruinaste mi foto, sino que te llevaste ese momento del novio, el padre de la novia y la propia novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿La miras todos los días? No, apuesto que no. Invitados, dejen de ver las bodas a las que asisten a través de una pantalla, y en vez de eso, apaguen el teléfono y disfruten de la ceremonia. Ustedes son importantes para los novios, de lo contrario no estarían asistiendo a la boda. Sinceramente, Los fotógrafos de boda