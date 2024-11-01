edición general
Ilustrando el Caballo de Hierro: El legado de la revista Maravillas del Ferrocarril del Mundo (ENG)

Railway Wonders of the World fue una popular revista quincenal británica publicada en 37 números entre 1935 y 1936. La revista se dedicó a educar al público general sobre la historia, ingeniería y el impacto cultural de los ferrocarriles a nivel mundial. Abarcaba una amplia gama de temas, incluyendo descripciones de los trenes y líneas ferroviarias más famosos del mundo (como el Transiberiano), la mecánica del funcionamiento de las locomotoras, la construcción de ambiciosos túneles y puentes, y las vidas de pioneros clave del ferrocarril.

