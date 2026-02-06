edición general
La ilusión de ir a votar

Este domingo 8 de febrero no hará falta votar "al menos malo": mucha gente votará en Aragón con la ilusión real de poder dejar un escaño vacío.

manzitor #3 manzitor
Libertad digital son siervos de Vox. Usan la antipolitica para cosechar el voto desencantado, que ya sabemos donde se va. No pasarán.
tronchastiles #1 tronchastiles
Ojalá puedan presentarse en mi circunscripción y pueda votarlos, al menos para dejar claro a nuestra clase política que no somos tan gilipollas como se piensan.
#2 soberao *
#1 LIbertaddigital promoviendo la abstención xD xD Son un circo, está claro que el botox en la cara acaba llegando al cerebro. Podría haber optado como Aznar a zapatos* con alza para perecer más alto pero optó por el elixir de la "eterna juventud en la sonrisa"... para lo que sonríe Federico... A tú edad y estas cosas...
*www.diariodeleon.es/monograficos/revista/120819/1398963/zapatos-altura
A.more #5 A.more
#1 no se queda ningún esco vacío. Se lo lleva el ganador
#9 Eukherio
#1 Sí, sí, tú dale un cheque en blanco a una persona que no conoces de nada, que te promete que donará el sueldo y que legalmente no está obligada. Para mí a un nivel parecido a lo de votar a Alvise para que empiece a revelar los secretos ocultos del Estado, y que le done el sueldo a los suyos, y después ver como después se metía la vidorra padre pidiéndole pasta a empresarios a cambio de favores y diciendo que lo del sueldo mejor no.
johel #7 johel
A pesar de haber defendido a la gente de escaños en blanco en el pasado, recibir el apoyo de Albert Ribera me hace pensar que igual he estado completamente equivocado.
#8 tierramar *
La abstencion, el voto nulo y el voto en blanco sin más, favorece al PP.VOX. Si nadie les convence pueden votar a la papeleta Escaños en Blanco que deja los escaños vacios: escanos.org
clavícula #4 clavícula
La ilusión de votar: ritual que se celebra cada pocos años para hacernos creer que los ciudadanos decidimos algo.

Ni siquiera los políticos que ponemos ahí deciden nada. Nos gobiernan las grandes corporaciones.
SolidGeorg #6 SolidGeorg
Son mi partido! Sólo voy a votar por las 4h que me dan en el curro y me parece una gran opción
