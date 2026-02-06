·
2
meneos
19
clics
La ilusión de ir a votar
Este domingo 8 de febrero no hará falta votar "al menos malo": mucha gente votará en Aragón con la ilusión real de poder dejar un escaño vacío.
|
etiquetas
:
escaños en blanco
,
ilusión
,
votar
2
0
4
K
-25
politica
9 comentarios
#3
manzitor
Libertad digital son siervos de Vox. Usan la antipolitica para cosechar el voto desencantado, que ya sabemos donde se va. No pasarán.
1
K
19
#1
tronchastiles
Ojalá puedan presentarse en mi circunscripción y pueda votarlos, al menos para dejar claro a nuestra clase política que no somos tan gilipollas como se piensan.
1
K
18
#2
soberao
*
#1
LIbertaddigital promoviendo la abstención
Son un circo, está claro que el botox en la cara acaba llegando al cerebro. Podría haber optado como Aznar a zapatos* con alza para perecer más alto pero optó por el elixir de la "eterna juventud en la sonrisa"... para lo que sonríe Federico... A tú edad y estas cosas...
*
www.diariodeleon.es/monograficos/revista/120819/1398963/zapatos-altura
2
K
44
#5
A.more
#1
no se queda ningún esco vacío. Se lo lleva el ganador
0
K
8
#9
Eukherio
#1
Sí, sí, tú dale un cheque en blanco a una persona que no conoces de nada, que te promete que donará el sueldo y que legalmente no está obligada. Para mí a un nivel parecido a lo de votar a Alvise para que empiece a revelar los secretos ocultos del Estado, y que le done el sueldo a los suyos, y después ver como después se metía la vidorra padre pidiéndole pasta a empresarios a cambio de favores y diciendo que lo del sueldo mejor no.
0
K
8
#7
johel
A pesar de haber defendido a la gente de escaños en blanco en el pasado, recibir el apoyo de Albert Ribera me hace pensar que igual he estado completamente equivocado.
0
K
11
#8
tierramar
*
La abstencion, el voto nulo y el voto en blanco sin más, favorece al PP.VOX. Si nadie les convence pueden votar a la papeleta Escaños en Blanco que deja los escaños vacios:
escanos.org
0
K
10
#4
clavícula
La ilusión de votar: ritual que se celebra cada pocos años para hacernos creer que los ciudadanos decidimos algo.
Ni siquiera los políticos que ponemos ahí deciden nada. Nos gobiernan las grandes corporaciones.
0
K
9
#6
SolidGeorg
Son mi partido! Sólo voy a votar por las 4h que me dan en el curro y me parece una gran opción
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
