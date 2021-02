Illa descarta negociar con Vox pero evita decir si aceptará ser presidente con su voto o abstención (cat)

Salvador Illa está convencido de que ganará las elecciones, que será el presidente de la Generalitat y que habrá cambio en Cataluña. El candidato del PSC lo ha dicho en una entrevista en El món a RAC1 en la que aseguró que no tiene nada que hablar con Vox y no negociará su posible investidura con la ultraderecha. Ahora bien, ha evitado decir si aceptaría ser presidente con su abstención y voto favorable, aunque no haya negociado nada.