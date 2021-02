Iker Jiménez invita al youtuber Un Tío Blanco Hetero a ‘Horizonte’ para tratar el tema de Pablo Hasél

Sergio Candanedo, más conocido como Un Tío Blanco Hetero (UTBH). Iker explicaba que en redes han criticado la elección de invitado, pero que le da igual porque él lleva a quien considera oportuno. Se trata de un youtuber que suele aparecer con uniforme y máscara en su canal para criticar las políticas identitarias. “¿Qué soy yo?, soy el máximo exponente de la opresión y el patriarcado que es el tío blanco heterosexual opresor y no sólo me voy a llamar así, sino que al disfrazarme me voy a negar mi identidad”, explicaba sobre su nombre.