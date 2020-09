Entrevista a Iker Jiménez uno de los primeros en alertar del coronavirus

"Con el COVID-19 me he sentido solo, como un loco predicando en el desierto". "Hay un vídeo que ha dado la vuelta al mundo de un colaboradora mío que analiza todo el 20 de febrero, pero mi programa no es "La bola de cristal", simplemente dimos voz a varios doctores que de alguna manera, desde su lejanía en algunos casos, no tenían la consigna o los intereses de no querer alarmar, te hablaban con una rotundidad absoluta. Y cuando cinco, diez doctores te dicen lo mísmo y tú sabes de su categoría y currículum, dices: 'Aquí está pasando algo"