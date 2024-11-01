edición general
Igualdad quiere excluir el trabajo sexual de la guía de actividades económicas que incluye el INE desde enero

Una guía incluye desde enero estos servicios, en una adaptación literal de Eurostat para armonizar operaciones estadísticas. La ministra Ana Redondo dice que el Gobierno dará marcha atrás en esa adaptación, en coherencia con su trabajo para abolir la prostitución. ‘La prestación o concertación de servicios sexuales’ aparece dentro de la categoría ‘Otros servicios personales’ en la guía para la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y el Ministerio de Igualdad, junto al de Economía, trabaja para cambiarlo en coherencia.

libroblanco
Eso se incluyo en el PIB del país por que lo dijo la UE para ser coherente con el resto de paises o sea que no está claro que lo puedan hacer
Postmeteo
La cruzada contra la prostitución es postureo en estado puro: no va a desaparecer y probablemente tampoco mejorar la situación, pero va a quedar genial de cara a futuras elecciones
