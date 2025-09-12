Igualdad gasta 103.000 € en rastrear todas las noticias sobre el Ministerio: «Se exige un seguimiento de prensa»

La contrata, con un valor estimado de 103.038,32 euros, señala en su pliego que «el objeto del contrato consiste en la elaboración de un resumen de prensa con las principales informaciones del día y la recopilación de los contenidos informativos aparecidos en la prensa escrita, radio, televisión y medios digitales relacionados con los temas de interés del Ministerio de Igualdad».
20 segundos tras enviar la noticia el primer negativo. Nuevo record!!
