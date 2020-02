La igualdad explicada a Irene Montero, ministra de Igualdad

Desde hace algunos años, la presión por no ser machista me lleva a ser machista en modo postureo, solo por descongestionar y darme un respiro. Habrá pocos hombres tan buenos como yo. Por eso, he decidido titular este artículo desde el más descarado 'mansplaining', simplemente porque me hace gracia. A mí las cosas que me hacen gracia no me las prohíbe ni Dios.