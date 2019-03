La ignorancia motivada: No nacemos siendo ignorantes, aprendemos a ser ignorantes

La ignorancia motivada es cuando elegimos, de manera más o menos consciente, no saber más, no profundizar, no comprender. Esa ignorancia es terriblemente peligrosa porque suele conducir a posturas extremas y cercena nuestra capacidad para seguir creciendo y madurando. Cuando decidimos ser ignorantes, alguien más decidirá en nuestro lugar. Nos convertimos en personas manipulables. “nada hay más terrible que una ignorancia activa”. “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino la negativa a adquirirlo”.