«La ignorancia es felicidad»: Cómo cocinar el jugoso filete de The Matrix  

¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro… es bueno, y jugoso. Después de nueve años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad.» La forma en la que Cypher mastica su filete Chateaubriand para cerrar esa frase es repulsiva y fascinante al mismo tiempo, pero estoy seguro que el ojo entrenado detectó el cambio en el trozo de carne. Ahora, el filete Chateaubriand no es ningún invento de la Matrix.