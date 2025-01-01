edición general
1 meneos
9 clics

Ignacio Pérez-Soba Diez del Corral: Las causas de los incendios forestales intencionados en España

«Es preciso desmentir afirmaciones incorrectas: creer en causas falsas lleva a soluciones igualmente falsas, que o son inanes o —aún peor— contraproducentes»

| etiquetas: incendios , medio ambiente , calor , españa , incendios forestales
1 0 1 K 12 actualidad
sin comentarios
1 0 1 K 12 actualidad

menéame