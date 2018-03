Ignacio González: "Nunca he hecho nada con ningún ánimo de beneficio personal ni torticero para mi familia"

El expresidente del Canal de Isabel II no responde las preguntas sobre el campo de golf de Chamberí, una pieza aparte de Lezo, acogiéndose a su derecho a no declarar."No tengo nada que esconder, en este caso ni en ninguno. Tengo que actuar ante los tribunales y no aquí", ha dicho en la comisión de corrupción de la Asamblea. "Habré hecho cosas bien, mal o regulares, pero nunca nada con ningún ánimo de beneficio personal o torticero para mi familia"..