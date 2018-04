Ignacio González comentó con Aguirre sus sospechas sobre Lapuerta

"Cuando yo llegué de consejero, me llamaba la atención que en algunas ocasiones el tesorero nacional tenía especial interés en conocer asuntos que eran propios de la gestión ordinaria de la Comunidad de Madrid en cuanto a contrataciones o desarrollo urbanístico". Esto es lo que ha dicho Ignacio González sobre lo que observó de Álvaro Lapuerta cuando llegó al cargo.González asegura que comentó con Aguirre que "algunas actuaciones no las entendía", y Aguirre no le dio ninguna instrucción al respecto..