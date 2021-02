Iglesias será destituido

En su momento. En el Gobierno y en Podemos se da por hecho. Pero no será por las obvias razones que alega La España que Reúne, esa asociación presidida por Nicolás Redondo Terreros, ese ser rarísimo que reúne, valga la redundancia, las condiciones de español y socialista. Será cuando electoralmente proceda. Iglesias no se opone al Gobierno desde el Gobierno por no saber dónde está. Lo hace para conservar su bagaje electoral.