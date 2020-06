Iglesias pone el foco en su abogada para evitar la imputación por el 'caso Dina'

La estrategia de Iglesias pasa así por señalar a la letrada como la culpable del malentendido. “Es la mejor opción para él. Decir algo así: yo vine a la Audiencia Nacional, me expliqué, pero la abogada me asesoró mal”. Se trata de una estrategia de defensa casi a la desesperada, porque todos admiten que el futuro de Iglesias dependerá del informe policial sobre la destrucción de la tarjeta. En una de sus declaraciones, Dina dijo que el líder morado le devolvió la tarjeta robada a finales de 2015 en mal estado (no pudo abrir su contenido).