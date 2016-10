Iglesias: “Si nos hostian igual en Telecinco, por lo menos lo ven millones de personas”

8 meneos 54 clics

Tanto Iglesias como Urban lamentaron no tener apoyos mediáticos y que los medios alternativos han tratado a Podemos como si fuera un partido "igual que los demás". "Joder, si te hostian igual que Telecinco, por lo menos la entrevista en Telecinco la ven millones de personas", resumió, explicando que la directriz es de su equipo de prensa. Urbán defendió haber escrito "panfletos" durante muchos años, pero esforzándose para que fueran de calidad. "Caer en el discurso progre de la objetividad, lo siento, pero yo no me lo creo".