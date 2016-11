Iglesias: "De nada sirve poner como portavoces a mujeres si no están feminizadas"

2 meneos 7 clics

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado su particular visión sobre el papel de las mujeres que se encuentran en primera línea de la política, afirmando que deben estar “feminizadas” si ocupan puestos de relevancia como las portavocías. “De nada sirve poner como portavoces a mujeres si éstas no están feminizadas”, ha asegurado Iglesias, debido a que no se puede “sustituir a los portavoces varones por portavoces varones que son mujeres”.