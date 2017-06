Iglesias llama cobarde a Rajoy por esconderse detrás de su ministros en la moción de censura

“Que no participe Rajoy en la tercera moción de censura de la democracia y que el presidente del Gobierno no dé la cara y que no vaya a debatir conmigo vuelva a demostrar el estilo de un Rajoy que España no se merece” “ se esconde cobardemente detrás de sus ministros y no da la cara” cuando “tendría que tener la gallardía de asumir su responsabilidad”, lo que considera una “falta de respeto a la democracia y a los votantes”. Iglesias explicó que Podemos espera que la moción sirva para varias cosas: “Hacer un análisis fundamental de lo que..