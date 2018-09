Iglesias habla con Sánchez para pedirle la dimisión de la ministra Delgado

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado este jueves que ya ha podido intercambiar varios mensajes telefónicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su petición de dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su vinculación con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, y ha defendido que esta decisión no debilitaría al Gobierno. No obstante, ha aclarado que esta cuestión no condicionará la negociación de los Presupuestos