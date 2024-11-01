edición general
Iglesias avisa al PSOE de que solo les apoyarán para ir “de verdad” a “reventar” a la derecha

Ya no vale el "si no viene Vox".No nos convenceréis de que para combatir a la derecha tenemos que dejar de hablar de Ábalos; o que tenemos que dejar de decir que el decreto de embargo es una tomadura de pelo, se sigue pasando armas a Israel; o que tenéis que dejar de decir que el aumento del gasto militar es una locura”. la "torpeza de la izquierda" es no entender que hay grupos empresariales y mediáticos comprometidos con un proyecto político que se garantiza "ganar aunque pierda las elecciones" al mantener los ámbitos principales de poder.

#6 tierramar
#1 NO es dupe: la noticia en esta es que sólo apoyaran al PSOE si van de verdad a reventar la derecha: la anterior es una noticia manipulada: da a entender que Iglesias da su apoyo incondicional al PSOE
#4 tierramar
A Iglesias su experiencia en el gobierno le ha dado una visión realista de cómo funciona el poder. Que razón tiene: la derecha no está en el gobierno de la nación, pero tienen el PODER: mayoría comunidades autónomas, la judicatura, la mayoría de los medios de comunicación. Los grupos de interés que sostienen a la derecha tienen una visión muy pragmática del poder; la izquierda a veces se pierde en ideologías. Al PP le ha venido muy bien no estar en el gobierno de la nación: si los desastres del cribado de cáncer, la DANA, los incendios, el caso Montoro, ... llegan a ocurrir con el PP en el gobierno lo tumban; pero en las CCAA; Mazon; Rueda, Ayuso ,... continuán a pesar de las tragedias que han provocado
#7 Somozano
#4 ahhh, tiene PODER
Y por qué lo tiene?
Quizá porque les votan en elecciones libres?
#5 tierramar
Iglesias ha insistido en el hecho de que a Podemos “no lo reventó” el PP ni Vox, sino las “brigadas patrióticas” en las estructuras de estado, jueces con “posición intocable” y los grandes medios de comunicación.
#8 Somozano
#5 Seguro que si. La hostia postchaleton fue culpa de la derecha
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial *
El que lleva a sus hijos a colegio privado porque los padres obreros de la publica se ve que son muy fachas y maleducados, no como los papis de la privada que son gente muy civica y respetuosa. Reventar seguro que se ha reventado a mas de una pero ahi quedara toda su furia
#3 Toponotomalasuerte
#2 por qué a ti y al resto de imbéciles os dijeron que tener decencia y conciencia es de pobres.
Seguro que eres uno de esos muertos de hambre que piensas que ser regre da estatus social y la izquierda es de pobres. Se puede ser más tonto, pero ahora mismo no se me ocurre como.
