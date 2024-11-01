Iglesias avisa al PSOE de que solo les apoyarán para ir “de verdad” a “reventar” a la derecha

Ya no vale el "si no viene Vox".No nos convenceréis de que para combatir a la derecha tenemos que dejar de hablar de Ábalos; o que tenemos que dejar de decir que el decreto de embargo es una tomadura de pelo, se sigue pasando armas a Israel; o que tenéis que dejar de decir que el aumento del gasto militar es una locura”. la "torpeza de la izquierda" es no entender que hay grupos empresariales y mediáticos comprometidos con un proyecto político que se garantiza "ganar aunque pierda las elecciones" al mantener los ámbitos principales de poder.