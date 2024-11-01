Iglesias asesorando de violencia machista en Zaragoza: el PP habilita las parroquias para sustituir a los puntos violeta

Aunque existen muchas ciudades con puntos violeta en comercios, farmacias y centros municipales, Zaragoza es la primera gran capital española que integra estructuralmente a las parroquias dentro de su protocolo oficial de respuesta municipal contra la violencia machista y, además, lo hace en 'espacios seguros', nuevo término acuñado tras eliminar los tradicionales puntos violeta para contentar a la extrema derecha.