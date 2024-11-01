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Iglesias asesorando de violencia machista en Zaragoza: el PP habilita las parroquias para sustituir a los puntos violeta

Iglesias asesorando de violencia machista en Zaragoza: el PP habilita las parroquias para sustituir a los puntos violeta

Aunque existen muchas ciudades con puntos violeta en comercios, farmacias y centros municipales, Zaragoza es la primera gran capital española que integra estructuralmente a las parroquias dentro de su protocolo oficial de respuesta municipal contra la violencia machista y, además, lo hace en 'espacios seguros', nuevo término acuñado tras eliminar los tradicionales puntos violeta para contentar a la extrema derecha.

| etiquetas: iglesias , zaragoza , puntos violeta , pp
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Caresth #3 Caresth
En las iglesias se lleva asesorando sobre violencia machista de toda la vida. Te decían "hay que aguantar", "es una prueba del Señor", "no le hagas enfadar".
Vamos, que experiencia tienen. Si tal, sólo tienen que cambiar un poco el argumentario.
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#10 Eukherio
#3 Ya, ¿qué mejor asesor para temas de violencia de género que un señor supuestamente virgen que forma parte de una organización que no admite a mujeres en puestos directivos y que tiene por referencia teórica un texto de hace más de mil años?
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#11 fingulod
#3 ¿Y lo bien que funcionaba? No había ninguna denuncia de violencia machista.
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#4 malditopendejo
Puntos seguros para las mujeres. Los niños y las niñas mejor que no se acerquen.
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devilinside #9 devilinside
#4 Pues para asesorar sobre pederastia tienen experiencia de siglos
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#12 malditopendejo
#9 el tema es si asesorarian o aprovecharían la ocasión para sus vicios.
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neiviMuubs #6 neiviMuubs
Próxima idea de las iglesias: las guarderias, también ahí. Por algún motivo que se desconoce, a obispos y sacerdotes les parece bastante mejor idea que lo de sustituir a los puntos violetas
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#7 MenéameApesta
En el PP han perdido totalmente el norte. En vox si quieren diferenciarse un poco del PP van a tener que salir con esvásticas tatuadas en la frente.
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Nube_Gris #1 Nube_Gris
#0 Revisa la última palabra del titular.
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yoma #8 yoma *
#1 Ya se lo he corregido yo. Suele pasar que si en el titular original está mal, al hacer copia y pega sale mal también. Gracias por el aviso.

cc #2
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#2 flixter
Ostia, pensé que se refería a Pablo Iglesias, y entre esto y la última palabra del titular estaba así :shit: xD
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#5 endy
#2 caíste en la vieja trampa clickbaitera
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menéame