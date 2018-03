La Iglesia prohíbe mantener relaciones durante la Semana Santa

Quizá para muchos ya sea tarde, pero según las palabras del Papa "es algo que ya dábamos por hecho, no habíamos creído necesario concretarlo hasta ahora, es una semana de penitencia, de castigo y de gozo, pero no de gozo sexual, lo carnal debe dejar paso a lo espiritual" Al parecer esta prohibición no ha sido bien recibida y se ha convertido en trending topic mundial. Varias cofradías de distintos puntos de nuestro territorio han apoyado la decisión.