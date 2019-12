La Iglesia norteamericana cuyos fieles manipulan serpientes y toman veneno

Seguramente no habrán oído nunca hablar de George Went Hensley. Fue uno de esos inefables personajes de la Norteamérica profunda, un predicador de la pentecostalista Church of God (Iglesia de Dios) que, sin embargo, desarrolló su propia línea de culto fundando lo que se conoce como Church of God With Signs Following, traducible como Iglesia de Dios con las señales que la acompañan. Su inaudita peculiaridad está -todavía existe- en que promueve el culto al Señor mediante el manejo de serpientes y el consumo de su veneno.