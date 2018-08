Con la Iglesia hemos dado...señor registrador

Son lugares de culto, pisos y locales que están vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no paga impuestos y no están declarados como negocio. En ciudades como Toledo, Ávila, Burgos o Santiago, la Iglesia es propietaria de mucho terreno urbanizable y a todo ello hay que añadir -según Europa Laica- más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas. El núcleo de la fortuna de la Iglesia en España proviene de las inmatriculaciones: registro de propiedades y lugares de culto o no sin más acreditación que una certificación del obispo.