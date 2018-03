La Iglesia de Inglaterra, anglicana, no cuenta con pocos edificios destinados al culto en el país. Hasta en 16.000 iglesias cifran en BBC el patrimonio de una Iglesia que habilitará cepillos digitales en todas ellas. Los feligreses podrán ahora acudir a rezar o a escuchar la misa y no tendrán por qué depositar dinero en efectivo si no lo desean. Llegan los pagos móviles a la iglesia.