Iglesia de la Ascensión de Kolomenskoye

En 1526, la tensión en el Principado de Moscú era evidente. Basilio III llevaba veinte años felizmente casado con Solomonia Saburova, pero no había rastro de descendencia. Solomonia contaba ya con 35 años y la cosa no prometía, lo que anticipaba una incómoda situación para Basilio, morir sin heredero y pasar la corona a sus hermanos. Pese a la impoluta imagen de Solomonia, Basilio buscó una alternativa divorciándose para casarse con Elena Glinskaya, una bella joven de origen tártaro, no sin oposición del clero ortodoxo.