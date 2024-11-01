La iglesia de los animales en Tirana

Cuando llegamos a Tirana por la tarde y pasamos junto a el edificio por la autopista, pienso que quizá sea una iglesia moderna, por sus paredes curvas de hormigón que recuerdan a la capilla de Ronchamp, y por la cruz que brilla en su fachada. Entonces ya vemos, y el mapa también lo confirma, que no es una iglesia, sino un hospital: un hospital veterinario. “Era necesario que fuera tan llamativo”, dice nuestro guía que llegó desde Ankara a Tirana para fundar este hospital junto a tres veterinarios albaneses.