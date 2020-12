Igea: "Por favor, sean ustedes mejores de lo que somos sus gobernantes”

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, se dirigió este jueves directamente a los ciudadanos para apelar a la responsabilidad de cara a estas fiestas. “Esta no debería ser la última Navidad de nadie por la imprudencia de sus hijos o de sus familiares. No debemos de pagar ese precio”, afirmó con tono grave. “Durante todos estos meses hemos trabajado muy duramente para intentar disminuir la mortalidad, no lo estropeemos ahora. Si podemos esperar, esperemos al año que viene. Ninguna vida humana tiene precio."