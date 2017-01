Bienvenido Mr Blockchain: la transformación que viene

No seré yo quien vuelva explicar otra vez qué es el blockchain, cómo funciona y para qué sirve. Lo que de verdad me interesa es compartir, desde el punto de vista de la innovación y la estrategia, algunas reflexiones sobre las consecuencias que tendrá sobre nuestro modelo social y económico actual. Tenemos que partir de una premisa: el blockchain nace para crear una economía en la que la riqueza esté perfectamente distribuida y una sociedad en la que no haya concentraciones de poder