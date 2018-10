El ideólogo de la Crida de Puigdemont: "Sin muertos, la independencia tardará más"

Este ideólogo tiene una particular teoría sobre qué podría dar un espaldarazo definitivo para la ruptura con España: "En todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra, hemos decidido que no queremos muertos. Si decides que no quieres muertos, tardas más, el proceso es mucho más largo", afirmó el lunes en una entrevista en 'La Xarxa'.