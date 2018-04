Identificado el origen evolutivo de un mecanismo de segmentación del cerebro en peces

Hace más de 200 millones de años, una gran familia de peces de agua dulce sufrió una reordenación cromosómica que le permitió reutilizar un grupo de tres genes (rac3b/rfng/sgca) en la segmentación del cerebro posterior durante el desarrollo embrionario. Esta es una de las principales conclusiones que ha alcanzado un estudio internacional liderado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (España), que ha sido publicado en el último número de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).