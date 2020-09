La idea “de mal gusto” de Axl Rose para la portada de “Appetite for Destruction” que fue rechazada

¿Sabías que el debut de Guns N’ Roses iba a contar con una portada distinta a la que acabó teniendo? Y no, no nos referimos a la famosa ilustración del robot asaltando en la calle a una joven semidesnuda, sino de la verdadera ilustración original que Axl Rose tenía en mente para presidir el primer trabajo de su banda, ‘Appetite for Destruction‘. El vocalista de la formación de hard rock californiana buscaba una imagen impactante que protagonizara este disco cuando se le vino a la mente la explosión del Challenger.