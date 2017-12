Iceta habla, Sánchez calla, Susana vigila (Fernando López Agudín)

Iceta sugiere el indulto para los presos políticos catalanes, Sánchez no sabe, no contesta y Susana Díaz vigila presta a cortar por lo sano, en caso de que estas palabras no se las llevara el viento electoral. Si el PSOE va de carcelero de Rajoy, carece de sentido que ahora proponga indultar a quien ayer encarceló; si el PSC considera hoy que el 155 que aprobó ayer es una equivocación política, debería recuperar para la dirección a Nuria Parlón...