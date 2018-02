Iceta afirma que él también ha visitado a familias de independentistas presos pero no quiere politizarlo

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que ha visitado a las familias de independentistas presos pero justifica la ausencia del PSC en la reunión de Colau con los familiares de los encarcelados porque no quiere hacer política con estas cosas. "Yo he estado con familiares de presos, pero no he llamado a la prensa. He estado con parejas e hijos", y ha añadido que sigue de cerca la cuestión pero no quieren participar "del intento de hacer política o sacar rendimiento" ni comparte el objetivo de algunas campañas de solidaridad.