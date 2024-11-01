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ICE sometió a inmigrantes a vuelos de deportación de hasta 51 horas con escalas en seis países
Un nuevo informe revela que cientos de personas fueron deportadas en 245 vuelos de expulsión a 38 países durante el mes de abril
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