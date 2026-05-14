'ICE List': el ciudadano europeo que desafía al Gobierno de Estados Unidos

RTVE estrena 'ICE: la resistencia digital contra Trump' sobre la lucha ciudadana contra la campaña antimigración. La tecnología se ha convertido en una herramienta crucial para organizarse y reportar abusos policiales. En junio de 2025, Dominick Skinner se topó con una publicación de Kristi Noem, exsecretaria del Departamento Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en la red social X. En el mensaje, la mandataria amenazaba con perseguir a cualquier ciudadano estadounidense que se atreviese a exponer públicamente (en inglés, doxxing) a agentes