IBM revela que su procesador Z15 @ 14nm es capaz de alcanzar los 6.00 GHz

Durante la conferencia ISSCC 2021, IBM reveló que el procesador Z15 tiene un 99,99999% de tiempo de funcionamiento a 5,20 GHz, lo que se traduce en que es muy fiable. Por si no fuera suficiente, se indica que este procesador es capaz de alcanzar una frecuencia de 6.00 GHz a una "temperatura ambiente y con voltajes normales", por lo que deja claro que no requieren del nitrógeno líquido y subir los voltajes, aunque no es algo práctico en términos de consumo de energía y disipación de calor.