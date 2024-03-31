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Ibiza desaloja a 200 personas que vivían en sus furgonetas y cierra la puerta a las campers. Eran trabajadores que no se pueden permitir un piso

Ibiza desaloja a 200 personas que vivían en sus furgonetas y cierra la puerta a las campers. Eran trabajadores que no se pueden permitir un piso

Las habitaciones en Ibiza ya superan los 1.000 euros y los alquileres los 2.100, en portales como Idealista. Mientras, la ley se endurece para las campers en una isla saturada y sin alternativas para sus trabajadores. Vivir sobre ruedas, que durante años fue el último recurso de supervivencia en la isla, se ha convertido ahora en el objetivo de una ofensiva legal que combina tecnología de vigilancia y normativas de control de afluencia sin precedentes.

| etiquetas: ibiza , campers , furgonetas , trabajadores , desalojo
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Pitchford *
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www.meneame.net/story/imagenes-vista-dron-desalojo-mayor-asentamiento-

Pues ni chabolas, ni furgonetas ni campers. Los empresarios tendrán que proveer de vivienda a los trabajadores o ponerles sueldos que les permitan alquilarlas. Y si no, cerrar el negocio.
8 K 102
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Aunque parezca chungo bien. Que se la busquen los empresarios con los locales en vez de explotar a los desesperados
1 K 26
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Pronto no habrá trabajadores y verás...
2 K 25
#5 Pitchford *
#2 Las viviendas disponibles se las tendrán que repartir turistas y trabajadores. No pueden ser casi todas para los turistas y los trabajadores al raso.
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elGude #12 elGude
#2 joder, que se vayan a la España vaciada a vivir y que vayan a trabajar en coche, no entiendo el problema.

Si es que queremos vivir en las ciudades en las que trabajamos, no hay que ser tan egoístas.
2 K 41
Harkon #18 Harkon
#12 Que teletrabajen :troll:
1 K 34
Skiner #3 Skiner *
#0 Un día más volvemos a lo mismo:
¿Quien la ha dado potestad a Idealista para ser un referente de precios de nada?
Es una web privada que cuanto más caros sean los precios mejor para ellos.
No puede ser un referente oficial de nada. :wall:
(De manera sutil cada día algunos se empeñan en publicar cosas que nombran a esa gentuza, ya cansa mucho el tema)
1 K 23
#4 Pitchford
#3 Pues en este caso se la ha dado Irene Mendoza, autora de la noticia. :roll:
1 K 27
Skiner #7 Skiner *
#4 En este caso eres tú el que les das propaganda subliminal al publicar esta basura.
Vamos a hablar claro de una vez.
(No se si tienes mala intención o ha sido sin querer, pero es que ya el tema es constante)
O medios comprados para que publiciten masivamente a esta gente o users que lo hacen sin pararse a pensar un segundo.
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#8 Pitchford
#7 No me he fijado en ese detalle, que a tí te parece tan importante. Los precios reales medios serán algo más bajos que los de Idealista, como todo el mundo sabe, ya que los que permanecen anunciados siempre son los mas caros, porque los normales vuelan. Pero la diferencia, por lo menos en Madrid es del 10%-15% según los notarios, así que no es como para echarse las manos a la cabeza ni sacar los pies del tiesto.
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Skiner #9 Skiner *
#8 Si no es sacar los pies del tiesto, si quieres entender mi crítica perfecto es bastante razonable.
Es constante el tema en este lugar y en muchos medios de comunicación.
Flaco favor se hace de publicar cosas que sólo les dan propaganda a esa gentuza.
No es una cosa menor ni mucho menos.
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#11 Pitchford
#9 ¿Si tú quisieras escribir un artículo sobre vivienda, sacarías los precios de Idealista o Fotocasa, o te irías a hacer una encuesta a las notarías o a las inmobiliarias?
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Skiner #13 Skiner *
#11 No haría propaganda a empresas interesadas en inflar el precio de la vivienda.
Que lo han hecho de manera asquerosa en los últimos años provocando mucho sufrimiento a muchas personas.
Y no sólo es cuestión de precios, es cuestión de acoso a propietarios con constantes llamadas al timbre, constante acoso de propaganda en los buzones "Quiero comprar, quiero comprar" constantes llamadas, etc. Practicas vomitivas absolutamente poco éticas.  media
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#14 Pitchford
#13 Pero eso de las llamadas y la publicidad ¿no son Tecnocasa y otras inmobiliarias? A mí nunca me han llamado Idealista o Fotocasa.
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Skiner #16 Skiner
#14 ¿Puedes parar ya de nombrar a todas las empresas de este sector que son gentuza?
Basta que te lo digan para que no pares.
Ya parece una broma de mal gusto lo tuyo. :troll:
O eres un provocador sensacional.
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tricionide #10 tricionide
ya veras cuando se den cuenta que no tendran currantes, ni policias, ni bomberos, ni barrenderos, ni profesores, ni carteros, ni medicos ni enfemeros............
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Sacronte #19 Sacronte
#10 El mundo perfecto pa los libertarianos, todos empresarios :troll:
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Kleshk #15 Kleshk
Pues nada, que se cojan los trastos y salgan de la isla, ya si acaso que trabaje el empresario y haga todo él solito

Total, no se quiere a le gente, sólo a los turistas... que se lo hagan todo ellos

Eso una señora huelga general de las que duran días para y por la vivienda/derechos...
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menéame