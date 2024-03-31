Ibiza desaloja a 200 personas que vivían en sus furgonetas y cierra la puerta a las campers. Eran trabajadores que no se pueden permitir un piso

Las habitaciones en Ibiza ya superan los 1.000 euros y los alquileres los 2.100, en portales como Idealista. Mientras, la ley se endurece para las campers en una isla saturada y sin alternativas para sus trabajadores. Vivir sobre ruedas, que durante años fue el último recurso de supervivencia en la isla, se ha convertido ahora en el objetivo de una ofensiva legal que combina tecnología de vigilancia y normativas de control de afluencia sin precedentes.
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www.meneame.net/story/imagenes-vista-dron-desalojo-mayor-asentamiento-
Pues ni chabolas, ni furgonetas ni campers. Los empresarios tendrán que proveer de vivienda a los trabajadores o ponerles sueldos que les permitan alquilarlas. Y si no, cerrar el negocio.
Si es que queremos vivir en las ciudades en las que trabajamos, no hay que ser tan egoístas.
www.lavanguardia.com/vida/20240331/9584646/coger-diez-aviones-semana.h
¿Quien la ha dado potestad a Idealista para ser un referente de precios de nada?
Es una web privada que cuanto más caros sean los precios mejor para ellos.
No puede ser un referente oficial de nada.
(De manera sutil cada día algunos se empeñan en publicar cosas que nombran a esa gentuza, ya cansa mucho el tema)
Vamos a hablar claro de una vez.
(No se si tienes mala intención o ha sido sin querer, pero es que ya el tema es constante)
O medios comprados para que publiciten masivamente a esta gente o users que lo hacen sin pararse a pensar un segundo.
Es constante el tema en este lugar y en muchos medios de comunicación.
Flaco favor se hace de publicar cosas que sólo les dan propaganda a esa gentuza.
No es una cosa menor ni mucho menos.
Que lo han hecho de manera asquerosa en los últimos años provocando mucho sufrimiento a muchas personas.
Y no sólo es cuestión de precios, es cuestión de acoso a propietarios con constantes llamadas al timbre, constante acoso de propaganda en los buzones "Quiero comprar, quiero comprar" constantes llamadas, etc. Practicas vomitivas absolutamente poco éticas.
Basta que te lo digan para que no pares.
Ya parece una broma de mal gusto lo tuyo.
O eres un provocador sensacional.
Total, no se quiere a le gente, sólo a los turistas... que se lo hagan todo ellos
Eso una señora huelga general de las que duran días para y por la vivienda/derechos...