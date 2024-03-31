Ibiza desaloja a 200 personas que vivían en sus furgonetas y cierra la puerta a las campers. Eran trabajadores que no se pueden permitir un piso

Las habitaciones en Ibiza ya superan los 1.000 euros y los alquileres los 2.100, en portales como Idealista. Mientras, la ley se endurece para las campers en una isla saturada y sin alternativas para sus trabajadores. Vivir sobre ruedas, que durante años fue el último recurso de supervivencia en la isla, se ha convertido ahora en el objetivo de una ofensiva legal que combina tecnología de vigilancia y normativas de control de afluencia sin precedentes.