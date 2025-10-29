Iberdrola supedita instalar una potencia de más de 1.000 MW de baterías a la retribución de las subastas de capacidad

"Su viabilidad dependerá del pago por capacidad, una vez que se convoquen". Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, pese a que el documento que desarrolla estas subastas ya está aprobado por el Consejo de Estado, sigue paralizado en Bruselas. Se espera que se destinen entre 800 y 900 millones de euros con un precio de 20.000 euros por megavatio ganador de la subasta, según la memoria técnica de la orden, a la que ha tenido acceso este diario.