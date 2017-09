Iberdrola: No habrá más centrales térmicas, todo lo que se construya de ahora en adelante en España va a ser renovable

“No habrá más centrales térmicas, todo lo que se construya de ahora en adelante en España va a ser renovable”, dijo Agustín Delgado Martín a los asistentes a la convención de BNEF The Future of Energy Summit de Londres. España no ha construido nuevas centrales de carbón ni ciclos combinados desde comienzos de esta década, mientras el país se mueve hacia una mayor participación de la energía renovable.