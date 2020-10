Iberdrola y la ley del embudo

Las vicisitudes de un usuario de Iberdrola (a corriente de pago) para conseguir que le arreglen una avería responsabilidad de la compañía. La historia empieza así: "Me dispongo a contarles un episodio de mi relación con Iberdrola que, por una vez, no ha consistido en pagarles los recibos mensuales sino en necesitarles para que me arreglaran una avería en su instalación, para que solventaran un fallo en su servicio. Y ya les avanzo que Iberdrola, casi 2.000 millones de beneficios netos en el primer semestre de 2020, no ha estado a la altura".