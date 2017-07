Iberdrola y Endesa no llegan a acuerdo sobre el futuro de Garoña

La junta general de Nuclenor, participada al 50% por las dos compañías, ha decidido no desistir de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización de su explotación por la falta de consenso en torno al futuro de la central.Nuclenor, empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, no desistirá de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización para su explotación al no llegar a un acuerdo los dos socios, que tampoco lo han alcanzado para presentar alegacion