Ibai, una vida truncada por un diagnóstico prenatal erróneo

A Ian, el hijo mediano (5 años) de Iván Guerra y Tania Guardia le cuesta asimilar que Ibai, el pequeño de la familia (4 años) no va a caminar nunca. "Cree que va a ser como él, que va a tener un compañero de juegos..., pero intentamos que comprenda que no va a ser así, que su hermano no va a caminar jamás", explica su padre a 20minutos.es. Ibai no solo no andará nunca, sino que tampoco habla, se autolesiona y mantendrá un retraso cognitivo severo.