Ibai Llanos carga contra Mostopapi y Naim Darrechi por sus palabras sobre el sexo sin condón

No utilizar preservativo durante una relación sin el consentimiento de la otra persona es un delito, aunque todavía hay algunos que parecen no tenerlo claro. Es el caso de Naim Darrechi que, entre risas, ha confesado que él le dice a las mujeres que es estéril para mantener relaciones sin protección. Ibai Llanos ha cargado contra los dos durante un directo en Twitch, en el que ha asegurado que no se puede "creer lo que han hecho". "¿Cómo puede estar subido? ¿Cómo has permitido eso?", se ha preguntado dirigiéndose a Mostopapi.